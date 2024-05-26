Подполье сообщило об ударе по складу, где могли быть ATACMS

«Город Павлоград Днепропетровской области в полночь 26 мая получил прилеты по военным объектам. Было два удара в начало первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, “с сильным фейерверком”. Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины… По данным Сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS», — рассказал собеседник агентства.