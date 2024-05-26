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Подполье сообщило об ударе по складу, где могли быть ATACMS

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. В Днепропетровской области был нанесен удар по складу, где, предположительно, находились американские ракеты ATACMS, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Город Павлоград Днепропетровской области в полночь 26 мая получил прилеты по военным объектам. Было два удара в начало первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, “с сильным фейерверком”. Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины… По данным Сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS», — рассказал собеседник агентства.

По его информации, результаты прилетов пока уточняются, но уже известно, что после второго прилета в сторону военной части направились машины скорой помощи. Их не сразу пустили, пришлось около 15−20 минут ждать на блокпосту. В это время кого-то эвакуировали на вертолетах.