В Хабаровске водитель Mercedes с разгона впечатался в бетонные блоки

Авария произошла утром 26 мая на проспекте 60-летия Октября. Владелец иномарки двигался в сторону улицы Ленина и проезжал мост, где сейчас проводится реконструкция. Мужчина не заметил бетонные блоки, расставленные рабочими, и впечатался в них на полной скорости.