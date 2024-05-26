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В Хабаровске водитель Mercedes с разгона впечатался в бетонные блоки

Мужчина не заметил дорожное ограждение и не успел затормозить.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Хабаровске водитель Mercedes с разгона влетел в дорожное ограждение и перевернул автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 26 мая на проспекте 60-летия Октября. Владелец иномарки двигался в сторону улицы Ленина и проезжал мост, где сейчас проводится реконструкция. Мужчина не заметил бетонные блоки, расставленные рабочими, и впечатался в них на полной скорости.

От удара автомобиль подбросило в воздух и опрокинуло на крышу. Водитель чудом не пострадал, однако Mercedes получил серьёзный материальный ущерб.