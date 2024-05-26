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Десять беспилотников сбили в Курской области, еще три — в Орловской

Минобороны России сообщило, что средства ПВО в ночь на 26 мая уничтожили десять беспилотников над Курской областью, еще три — над Орловской областью. Жертв и разрушений, по предварительной информации, нет.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале писал, что в небе над регионом сбили семь БПЛА в Рыльском и Курчатовском районах. Опасность атаки действовала с 00:16 до 6:45 мск. Губернатор Александр Богомаз также сообщал, что еще один беспилотник был сбит в Брянской области.

Вечером 25 мая над Белгородской областью сбили 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire и одну противокорабельную ракету «Нептун». Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле погибли четыре человека. Еще 18 получили ранения, из них четверо находятся в реанимации.