Десять беспилотников сбили в Курской области, еще три — в Орловской

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале писал, что в небе над регионом сбили семь БПЛА в Рыльском и Курчатовском районах. Опасность атаки действовала с 00:16 до 6:45 мск. Губернатор Александр Богомаз также сообщал, что еще один беспилотник был сбит в Брянской области.
Вечером 25 мая над Белгородской областью сбили 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire и одну противокорабельную ракету «Нептун». Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле погибли четыре человека. Еще 18 получили ранения, из них четверо находятся в реанимации.