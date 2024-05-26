Десять беспилотников сбили в Курской области, еще три — в Орловской

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале писал, что в небе над регионом сбили семь БПЛА в Рыльском и Курчатовском районах. Опасность атаки действовала с 00:16 до 6:45 мск. Губернатор Александр Богомаз также сообщал, что еще один беспилотник был сбит в Брянской области.