Частный дом уничтожен взрывом газового баллона в Ленобласти

ЧП со взрывом газа произошло в поселке Чолово, что в Лужском районе Ленобласти. В частном секторе рванул газовый баллон. В результате обрушился одноэтажный дом. Под слоем кирпичей и деревянных перекрытий оказалась семейная пара. На место срочно выехали подразделения спасателей и начали разбор завалов.