Частный дом уничтожен взрывом газового баллона в Ленобласти

ЧП со взрывом газа произошло в поселке Чолово, что в Лужском районе Ленобласти. В частном секторе рванул газовый баллон. В результате обрушился одноэтажный дом. Под слоем кирпичей и деревянных перекрытий оказалась семейная пара. На место срочно выехали подразделения спасателей и начали разбор завалов.
— Спустя несколько минут был извлечен мужчина, признаков жизни он не подавал, затем спасатели нашли женщину, она была жива, но получила травмы, — сообщил источник SPB.KP.RU.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области, по факту трагедии проводится проверка.
— Организована проверка по факту обрушения перекрытий в частном жилом доме в поселке Чолово Лужского района. На месте происшествия работу аварийных служб координирует Лужский городской прокурор Татьяна Судакова, — сообщили в ведомстве.