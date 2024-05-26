Два прогулочных теплохода столкнулись на Неве под Литейным мостом

Как сообщили в надзорном органе, происшествие случилось ночью 25 мая под Литейным мостом. По предварительным данным, теплоход «Соларис» по неустановленным пока причинам совершил навал на прогулочное судно «Чайка-СПГ».
Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура координирует работу водной полиции по установлению всех обстоятельств инцидента, уточнили в ведомстве. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее «Ъ-СПб» писал о столкновении двух туристических теплоходов около Благовещенского моста в центре Петербурга.