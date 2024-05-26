В Екатеринбурге девушка впала в кому после падения с электросамоката

В Екатеринбурге 28-летняя девушка упала с электросамоката и впала в кому. ЧП случилось 26 мая ранним утром на улице Амундсена. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
— По предварительным данным, 28-летняя девушка, двигаясь по тротуару на прокатном электросамокате, не справилась с управлением и упала с устройства, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
В результате ДТП пострадавшую госпитализировали с травмами головы в состоянии комы в ГКБ № 36. В настоящий момент медики оказывают ей необходимую помощь.
Известно, девушка ехала без защитной экипировки. Проводится проверка.
Также днем 25 мая в Шалинском районе водитель ВАЗ-2114 налетел на забор жилого дома. С травмами его отвезли в больницу, где выяснилось, что парень пьян. Опьянение он объяснил тем, что выпил спиртное после ДТП.