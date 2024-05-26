В Молдове в ДТП погиб водитель и пассажиры: В страшной аварии не выжил никто

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека и которое произошло 25 мая 2024, около 21:00, недалеко от села Лэпушна Хынчештского района.
Правоохранители предварительно установили, что автомобиль BMW, которым управлял 49-летний мужчина, а пассажирами были двое мужчин 38 и 63 лет, вылетел за пределы дороги и перевернулся по неизвестным причинам, сообщает полиция.
Водитель погиб на месте, а пассажиры скончались в больнице.
По данному делу возбуждено уголовное дело, в котором предстоит установить все обстоятельства.