В Горках Audi сбила 11-летнего мальчика, ехавшего на электросамокате

Как рассказали в УГАИ УВД Могилевского облисполкома, ДТП случилось 25 мая в 19 часов 05 минут на перекрестке улиц Суворова и Молокова. Audi двигалась по главной дороге, за рулем был 50-летний водитель. Мальчик на самокате решил пересечь проезжую часть дороги и попал под машину. Он получил травмы и был доставлен в больницу для обследования.
Кстати, ранее в ГАИ Минска ответили на топ-5 вопросов о том, кто может ездить на самокатах.
Еще в белорусской столице определят зоны на запрет движения и ограничения скорости для электросамокатов, поскольку в 2024 году резко выросло число ДТП с участием граждан, которые передвигаются на средствах персональной мобильности.