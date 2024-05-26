В Горках Audi сбила 11-летнего мальчика, ехавшего на электросамокате

Как рассказали в УГАИ УВД Могилевского облисполкома, ДТП случилось 25 мая в 19 часов 05 минут на перекрестке улиц Суворова и Молокова. Audi двигалась по главной дороге, за рулем был 50-летний водитель. Мальчик на самокате решил пересечь проезжую часть дороги и попал под машину. Он получил травмы и был доставлен в больницу для обследования.