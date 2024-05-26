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В Горках Audi сбила 11-летнего мальчика, ехавшего на электросамокате

11-летний мальчик на электросамокате попал под машину в Горках.

Источник: УГАИ УВД Могилевского облимсполкома

Как рассказали в УГАИ УВД Могилевского облисполкома, ДТП случилось 25 мая в 19 часов 05 минут на перекрестке улиц Суворова и Молокова. Audi двигалась по главной дороге, за рулем был 50-летний водитель. Мальчик на самокате решил пересечь проезжую часть дороги и попал под машину. Он получил травмы и был доставлен в больницу для обследования.

Кстати, ранее в ГАИ Минска ответили на топ-5 вопросов о том, кто может ездить на самокатах.

Еще в белорусской столице определят зоны на запрет движения и ограничения скорости для электросамокатов, поскольку в 2024 году резко выросло число ДТП с участием граждан, которые передвигаются на средствах персональной мобильности.