Паводки в Казахстане: ситуация в Атырауской области

Все работы проводились под его личным контролем.



Также в настоящее время спасатели с помощью специальной техники проводят откачку паводковых вод близ насыпного защитного вала села Жалгансай Махамбетского района. В самом городе Атырау дополнительно укладывают мешкотары вдоль береговой линии.



Напомним, ранее в регион были стянуты группировки спасателей из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Мангистауской областей, города Шымкент и военнослужащие воинской части 52 859 МЧС РК.



МЧС просит жителей не поддаваться панике, действовать согласно рекомендациям департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов (акиматов) и по необходимости эвакуироваться в безопасные места.