В Казани трое подростков на самокате сбили женщину, делом заинтересовался СК

«23 мая текущего года в городе Казани Республики Татарстан трое подростков, передвигаясь по пешеходной зоне на одном электросамокате, совершили наезд на женщину. Пострадавшая госпитализирована. Ситуация получила распространение в социальной сети. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Андреевичу Липскому возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — указывается в сообщении.