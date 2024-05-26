Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельная авария в Башкирии: подросток на мопеде столкнулся с автомобилем

Смертельная авария в Башкирии: подросток на мопеде столкнулся с автомобилем.

Источник: РИА "Новости"

В Гафурийском районе произошла смертельная авария с участием подростка, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Башкирии.

Авария произошла около полуночи в селе Красноусольский на пересечении улиц Карла Маркса и Маяковского. По предварительным данным, 14-летний подросток, управляя мопедом «Кольд», не уступил дорогу ВАЗ-2107 и столкнулся с ним.

Юный водитель мопеда госпитализирован, его 16-летний пассажир скончался в больнице.

«Известно, что водитель мопеда был в мотошлеме, погибший пассажир без него. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ГИБДД.