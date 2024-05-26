Смертельная авария в Башкирии: подросток на мопеде столкнулся с автомобилем.

Авария произошла около полуночи в селе Красноусольский на пересечении улиц Карла Маркса и Маяковского. По предварительным данным, 14-летний подросток, управляя мопедом «Кольд», не уступил дорогу ВАЗ-2107 и столкнулся с ним.