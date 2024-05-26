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На трассе М1 сбили медведя

Четыре ДТП с участием диких животных произошло ночью 25 мая на территории Крупского района (Минская область), сообщает УВД Минского облисполкома.

Источник: Смартпресс

Обошлось без человеческих жертв — погибли дикие животные, авто получили механические повреждения.

Так, на 468 километре автодороги М1 «Брест — Минск — граница РФ» произошло два ДТП подряд. Автомобили сбили двух лосей. Чуть позже на 490 километре был сбит медведь.

А еще через 50 минут на 478 километре произошло очередное ДТП — был сбит лось.

Ранее Смартпресс писал, что за 2023 год количество ДТП с животными выросло на 12% и составило 3374 случаев. В результате погибло или травмировано свыше 3,4 тыс. животных.

Преимущественно на белорусских дорогах гибнут косули и лоси. Чаще всего подобные ДТП происходят в пятницу, понедельник и четверг. И еще — в периоды весенней и осенней миграции.

Чаще всего подобные случаи фиксируются в Минской области, реже всего — в Брестской.