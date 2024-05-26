На трассе М1 сбили медведя

Обошлось без человеческих жертв — погибли дикие животные, авто получили механические повреждения.
Так, на 468 километре автодороги М1 «Брест — Минск — граница РФ» произошло два ДТП подряд. Автомобили сбили двух лосей. Чуть позже на 490 километре был сбит медведь.
А еще через 50 минут на 478 километре произошло очередное ДТП — был сбит лось.
Ранее Смартпресс писал, что за 2023 год количество ДТП с животными выросло на 12% и составило 3374 случаев. В результате погибло или травмировано свыше 3,4 тыс. животных.
Преимущественно на белорусских дорогах гибнут косули и лоси. Чаще всего подобные ДТП происходят в пятницу, понедельник и четверг. И еще — в периоды весенней и осенней миграции.
Чаще всего подобные случаи фиксируются в Минской области, реже всего — в Брестской.