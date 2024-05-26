«Да вы пьяный!»: Актера из «Бандитского Петербурга» задержали за дебош у отдела полиции

В Северной столице задержали актера Романа Жилкина, известного по легендарным сериалам «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Как сообщила SPB.KP.RU адвокат Вероника Понкратова, инцидент произошел вчера в 26-м отделе полиции. По ее словам, Жилкин пришел за компанию и у него произошел конфликт с сотрудником полиции.
— Изначально мы приехали вместе с моим косметологом и ее сыном, чтобы написать заявление о мошенничестве, — сообщила адвокат. — Молодой человек потерял два миллиона рублей из-за подпольной букмекерской конторы с корнями на Украине. Роман Жилкин приехал с нами, потому что были совместные планы, к делу он отношения не имел. У нас сразу возникло напряжение с дежурным, который принимал заявление. Он просил от потерпевшего все рассказать, я требовала позвать оперативника, так как какой смысл рассказывать все дежурному. В итоге оперативника нам дали. Начались все необходимые процедуры.
По словам адвоката, в какой-то момент вся компания вышла на улицу покурить и там возник конфликт с дежурным, который тоже вышел на крыльцо.
— Роману позвонили, он ответил, ходил вдоль полицейских машин, — рассказала Вероника Понкратова. — А дежурный спросил, что он там делает, зачем там ходит. Роман подошел ближе, переспросил, и тут дежурный заявил: да вы пьяный, и начал его крутить, увел в отдел. И нас дальше не пускали, хотя в кабинете осталась моя сумка, там удостоверение адвоката, лекарства.
Понкратова всю ночь пыталась решить вопрос через телефоны доверия МВД. Женщина провела ночь в отделе полиции. Жилкина выпустили днем 26 мая. В отношении него составили протокол за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте.
— Он ничего не нарушал, мы сейчас едем в Следственный комитет, чтобы писать заявление по поводу всего произошедшего, — сообщила адвокат.
Андрею Жилкину 55 лет. Он родился и живет в Санкт-Петербурге, снимался в таких лентах как «Чистилище», «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург».