«Да вы пьяный!»: Актера из «Бандитского Петербурга» задержали за дебош у отдела полиции

— Изначально мы приехали вместе с моим косметологом и ее сыном, чтобы написать заявление о мошенничестве, — сообщила адвокат. — Молодой человек потерял два миллиона рублей из-за подпольной букмекерской конторы с корнями на Украине. Роман Жилкин приехал с нами, потому что были совместные планы, к делу он отношения не имел. У нас сразу возникло напряжение с дежурным, который принимал заявление. Он просил от потерпевшего все рассказать, я требовала позвать оперативника, так как какой смысл рассказывать все дежурному. В итоге оперативника нам дали. Начались все необходимые процедуры.