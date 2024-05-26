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Группировка «Юг» уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ за сутки

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и уничтожили пять складов боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 480 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Константиновка ДНР.

«Противник потерял за сутки до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ», — говорится в сводке министерства.