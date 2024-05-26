Группировка «Юг» уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ за сутки

«Противник потерял за сутки до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ», — говорится в сводке министерства.