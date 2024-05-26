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Подросток напал на школьницу с ножом в Астане

В столице Казахстана несовершеннолетний напал на девушку с ножом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Как пишут в социальных сетях, ученице 12 класса нанесены множественные ножевые ранения.

В столичном департаменте полиции сообщили, что управлением полиции района Есиль города Астаны расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки.

— В настоящее время подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворён в изолятор временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование. Иная информация к разглашению не подлежит на основании статьи 201 УПК РК.

говорится в сообщении департамента.