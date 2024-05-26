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В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в железнодорожный мост

В Ростове грузовое судно протаранило опору железнодорожного моста на Сиверса.

В Ростове-на-Дону сухогруз Zelenga врезался в железнодорожный мост через реку Дон. Происшествие случилось днем 26 мая. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях и опубликовали несколько фото с места ЧП.

На кадрах видно, как многотонный сухогруз находится под железнодорожным мостом в створе проспекта Сиверса. Отметим, что происшествие случилось во время масштабного велопробега. В момент ЧП велосипедисты как раз проезжали по мосту.

Сейчас на место происшествия выехали экстренные службы. Информация уточняется.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной происшествия стал отказ рулевого управления. К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время сухогруз отбуксирован к причалу.

— Судовой ход не перекрыт. Ж/д пути повреждений не имеют, мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет, — сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС