В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в железнодорожный мост

В Ростове-на-Дону сухогруз Zelenga врезался в железнодорожный мост через реку Дон. Происшествие случилось днем 26 мая. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях и опубликовали несколько фото с места ЧП.
На кадрах видно, как многотонный сухогруз находится под железнодорожным мостом в створе проспекта Сиверса. Отметим, что происшествие случилось во время масштабного велопробега. В момент ЧП велосипедисты как раз проезжали по мосту.
Сейчас на место происшествия выехали экстренные службы. Информация уточняется.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной происшествия стал отказ рулевого управления. К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время сухогруз отбуксирован к причалу.
— Судовой ход не перекрыт. Ж/д пути повреждений не имеют, мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет, — сообщили в пресс-службе ведомства.