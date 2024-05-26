Группировка «Север» отразила контратаку противника в Харьковской области

Отмечается, что они нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 13-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области.