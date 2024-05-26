Группировка «Север» отразила контратаку противника в Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Север” продолжают продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что они нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 13-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области.
«Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО “Град”, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, а также 122 мм гаубица Д-30», — добавили в МО РФ.