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Группировка «Север» отразила контратаку противника в Харьковской области

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российская группировка «Север» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, за сутки Киев потерял до 300 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” продолжают продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что они нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 13-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области.

«Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО “Град”, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, а также 122 мм гаубица Д-30», — добавили в МО РФ.