Группировка «Центр» нанесла поражение трем бригадам ВСУ за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате успешных боевых действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Розовка и Новгородское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что военнослужащие «Центра» отразили контратаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ в районе Новоалександровки в ДНР.
«Потери противника составили до 355 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США и два автомобиля», — добавили в МО РФ.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 152-ммллиметровая гаубица «Мста-Б», а также четыре 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».