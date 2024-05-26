Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Центр» нанесла поражение трем бригадам ВСУ за сутки

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Центр» за прошедшие сутки нанесли поражение трём украинским бригадам и отразили контратаку в ДНР, потери противника составили до 355 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате успешных боевых действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Розовка и Новгородское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что военнослужащие «Центра» отразили контратаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ в районе Новоалександровки в ДНР.

«Потери противника составили до 355 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США и два автомобиля», — добавили в МО РФ.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 152-ммллиметровая гаубица «Мста-Б», а также четыре 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».