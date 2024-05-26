Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская ПВО сбила пять ракет ATACMS за сутки

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских ракет ATACMS, 1 противокорабельную ракету «Нептун», 41 беспилотник и 32 снаряда РСЗО различных типов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 32 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства, противокорабельная ракета “Нептун”, а также 41 беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 603 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24656 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16166 танков и других боевых бронированных машин, 1314 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9860 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22007 единиц специальной военной автомобильной техники.