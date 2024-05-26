Российская ПВО сбила пять ракет ATACMS за сутки

Всего с начала спецоперации было уничтожено 603 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24656 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16166 танков и других боевых бронированных машин, 1314 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9860 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22007 единиц специальной военной автомобильной техники.