Вскрылись новые подробности ДТП с участием главы Полтавского района Омской области

Отметим, что Милашенко впервые избрался главой Полтавского района в 2008 году. Он стал широко известен в 2021 году, когда в ходе проверки прокуратуры выяснилось, что на протяжении трёх лет омич незаконно получал выплаты из бюджета района. Из-за этого глава района был включён в реестр уволенных из-за утраты доверия, но уже в июле 2021 года его снова избрали на прежнюю должность.