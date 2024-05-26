Вскрылись новые подробности ДТП с участием главы Полтавского района Омской области

Вскрылись новые обстоятельства, связанные с ДТП с участием главы Полтавского района Александра Милашенко. В своём телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в аварии всё-таки есть пострадавший.
Глава региона поручил правоохранительным органам провести тщательную проверку инцидента.
«По результатам проверки совместно с депутатами районного Совета будем принимать решение о дальнейшей целесообразности нахождения Александра Васильевича Милашенко в должности главы», — добавил Хоценко.
В госавтоинспекции официально сообщили, что авария случилась на объездной дороге вблизи села Воронцовка около 15:00. Предварительно установлено, что водитель «Ниссан Х-Трейл» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Иж-2717−220, после чего покинул место ДТП на попутном транспорте. Позже водитель Иж обратился в больницу.
В отношении водителя иномарки возбудили административные дела по по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (за оставление места дорожно-транспортного происшествия) и ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения). В настоящее время водителя ищут.
Отметим, что Милашенко впервые избрался главой Полтавского района в 2008 году. Он стал широко известен в 2021 году, когда в ходе проверки прокуратуры выяснилось, что на протяжении трёх лет омич незаконно получал выплаты из бюджета района. Из-за этого глава района был включён в реестр уволенных из-за утраты доверия, но уже в июле 2021 года его снова избрали на прежнюю должность.
Ранее мы писали, что на трассе Тюмень-Омск произошла авария. В больницу доставили шесть человек.