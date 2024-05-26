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ДТП произошло в Ростове на ул. Вятской

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Утром 26 мая в Ростове-на-Дону произошло ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Ростовской области.

— Около шести утра 26 мая 28-летний водитель Mercedes-Benz двигался по улице Вятской. Рядом ехал автобус ПАЗ под управлением 62-летнего водителя, который пытался встроиться в автомобильный поток. Водитель на иномарке проигнорировал преимущество общественного транспорта. В результате произошло столкновение. От сильного удара легковушку откинуло в опору ЛЭП. Передняя часть автомобиля Mercedes-Benz оказалась сильно повреждена, водитель получил травмы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. В отношении виновника ДТП составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, — говорится в сообщении.