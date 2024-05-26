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В Пермском крае три человека погибли при пожаре

ПЕРМЬ, 26 мая — РИА Новости. Трое человек погибли во время пожара в частном доме в селе Мысы под Пермью, возбуждено уголовное дело, сообщает краевой следком.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, ночью 26 мая в частном доме в поселке Мысы Краснокамского городского округа произошел пожар. На месте ЧП были обнаружены тела троих человек: 47-летнего мужчины, 59-летней женщины и 10-летнего ребенка.

Несколько пермских СМИ написали, что на пожаре погибла девочка, ее отец и бабушка.

«По факту гибели людей во время пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.

Следователи назначили экспертизы для определения причины пожара.

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