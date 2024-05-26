Под Воронежем пьяный водитель на «Гранте» врезался в магазин

В Семилуках автомобиль «Лада Гранта» под управлением 65-летнего местного жителя врезался в стену магазина. Водителя доставили в больницу с травмами. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в воскресенье, 26 мая.
ДТП случилось накануне в 18:40 у дома № 8 по улице Ленина. Водитель двигался со стороны улицы 9 Января в сторону улицы Ленина и, по предварительным данным, не справился с управлением. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Семилукском районе автомобиль BMW X5 врезался в мотоблок с 52-летним местным жителем за рулем. Водитель мотоблока погиб на месте до приезда скорой помощи.