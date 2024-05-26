Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берегов Сочи заметили американский дрон-разведчик

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Черном море, недалеко от Сочи, заметили американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, информацию об этом подтверждает сервис Flightradar24.

Источник: Reuters

По карте видно, что что БПЛА вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла, расположенной на Сицилии. На 15:00 мск беспилотник находился недалеко от побережья Краснодарского края и Крыма.

В феврале советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА новости, что американские БПЛА Global Hawk, выступающие в роли разведчика и целеуказателя для украинских средств поражения, должны стать законной целью для ВС России.

Беспилотники Global Hawk использовались в качестве средства наведения для атаки объектов и на суше, а также Крымского моста, уверен собеседник агентства.