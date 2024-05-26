У берегов Сочи заметили американский дрон-разведчик

По карте видно, что что БПЛА вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла, расположенной на Сицилии. На 15:00 мск беспилотник находился недалеко от побережья Краснодарского края и Крыма.
В феврале советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА новости, что американские БПЛА Global Hawk, выступающие в роли разведчика и целеуказателя для украинских средств поражения, должны стать законной целью для ВС России.
Беспилотники Global Hawk использовались в качестве средства наведения для атаки объектов и на суше, а также Крымского моста, уверен собеседник агентства.