Пьяная минчанка повредила восемь припаркованных автомобилей

После в отношении минчанки возбудили уголовное дело. Ей предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества (ч. 1 ст. 339 УК). Оно уже направлено на рассмотрение в суд. Хулиганке грозит до трех лет лишения свободы.