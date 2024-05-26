Пьяная минчанка повредила восемь припаркованных автомобилей

По информации прокуратуры Центрального района, минчанка отдыхала на ул. Зыбицкой. По дороге домой, будучи нетрезвой, она купила еще пива. Поскольку накануне девушка поссорилась со своим парнем, то решила выместить злость на припаркованных во дворе жилых домов на ул. Каховской автомобилях.
Так, она отогнула руками зеркало заднего вида Geely Emgrand и разбила стеклянной бутылкой его линзу. После таким же способом повредила боковые зеркала стоявших неподалеку Skoda Octavia, Audi A6, BMW X1, Honda CR-V, Honda Civic, Lada Vesta и Renault Sandero. Общая сумма причиненного автовладельцам ущерба составила 2,68 тыс. рублей.
Задержала хулиганку после того, как в одном из автомобилей сработала сигнализация. Милицию вызвал очевидец.
После в отношении минчанки возбудили уголовное дело. Ей предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества (ч. 1 ст. 339 УК). Оно уже направлено на рассмотрение в суд. Хулиганке грозит до трех лет лишения свободы.
Девушка работает продавцом, ранее не судима, неоднократно привлекалась к административной ответственности, рассказал прокурор Центрального района Андрей Никольский.