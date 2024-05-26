Сверхлегкий самолет не вылетел из аэропорта Волгограда из-за поломки тормозов

В Волгограде ЧП едва не случилось с экспериментальным сверхлегким самолетом DR1/L. 25 мая экипажу пришлось отменить взлет в тот момент, когда летательный аппарат уже был на линии старта взлетно-посадочной полосы аэропорта Гумарк. Пилот вовремя понял, что тормоза у самолета не исправны, и доложил диспетчеру о поломке, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
— В 16.35, в процессе занятия исполнительного старта ВПП 05, экипаж доложил неисправности тормозной системы, принял решение о возврате на стоянку, — говорится в сводке авиапроисшествий.
Экспериментальный самолет должен был вылететь из Гумрака на аэродром в Среднюю Ахтубу, уточняется в сообщении. Там расположен авиационно-спортивный клуб имени Числова.