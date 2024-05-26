Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кража на завтрак: пьяный мужчина пытался украсть еду в столовой, но попался

В Озерске пьяный мужчина пытался украсть еду, но его задержали.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром пьяный 24-летний мужчина проголодался и решил зайти в столовую. Правда, через служебную дверь. В кладовой он взял пластмассовое ведро и сложил туда продукты на 5 тысяч рублей.

Но кража не удалась — воришку спугнул повар. Пьяный мужчина побежал, попытался перелезть через забор, а по пути растерял все похищенное добро.

— Сотрудники МВД оперативно установили личность подозреваемого и задержали его, — отметили в пресс-службе полиции Челябинской области.

Из-за кражи возбудили уголовное дело. Это не первое преступление мужчины.