Кража на завтрак: пьяный мужчина пытался украсть еду в столовой, но попался

Ранним утром пьяный 24-летний мужчина проголодался и решил зайти в столовую. Правда, через служебную дверь. В кладовой он взял пластмассовое ведро и сложил туда продукты на 5 тысяч рублей.
Но кража не удалась — воришку спугнул повар. Пьяный мужчина побежал, попытался перелезть через забор, а по пути растерял все похищенное добро.
— Сотрудники МВД оперативно установили личность подозреваемого и задержали его, — отметили в пресс-службе полиции Челябинской области.
Из-за кражи возбудили уголовное дело. Это не первое преступление мужчины.