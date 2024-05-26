В Уфе нашли тело одного из пропавших подростков

Мама одного из пропавших мальчиков Гузель 1 апреля в беседе с журналистами Ufa1 рассказывает об отношениях с сыном. Женщина уверена, что у мальчика не было поводов сбегать, а дома царила атмосфера доверия. Несовершеннолетний заботился о маме и сестре. Со вторым мальчиком сын Гузель познакомился во время учебы в лицее № 6. У ребят общее хобби. Помимо прочего, женщина назвала свою версию пропажи ребят. Она предположила, что детей кто-то где-то удерживает.