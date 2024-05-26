В Уфе нашли тело одного из пропавших подростков

О гибели несовершеннолетнего сообщили сегодня. Известно, что в парке «Победы» на спуске с дюжневской лестницы в воде обнаружен труп подростка, одежда на нем схожа с той, что была на пропавшем 13-летнем мальчике.
Школьников искали всем городом. ГорОбзор.ру публикует полную хронологию событий.
Начало поисков.
30 марта в районе 20 часов волонтеры сразу двух поисковых отрядов — «Лиза Алерт» и «Башрегионспас» — сообщают о сборах на выезд в район улицы Шафиева. Примерно в 21:40 появляются первые объявления — в Уфе пропали двое подростков в возрасте 13 и 14 лет. Волонтеры до утра прочесывают лесной массив, заброшенные здания, штольни, туннели и многое другое.
К утру 31 марта поиском мальчиков занят весь город — полиция, власти, экстренные службы, в том числе водолазы, волонтеры, неравнодушные уфимцы. В процессе задействованы более 270 человек. Осмотрено порядка 700 км земли, изучено 6 тысяч кубометров акватории — ничего. Единственную зацепку находят в районе шестой пристани Уфы — портфели. Но и это, к сожалению, ни к чему не приводит.
Новые подробности.
В МВД Башкирии 31 марта рассказывают некоторые подробности исчезновения мальчиков. Так, школьники сказали родителям, что пойдут гулять в районе детского оздоровительного лагеря «Чайка», а именно по тропе здоровья «Воронки». Лагерь в свою очередь находится по адресу Шафиева, 1а — в лесном массиве между улицей Зорге и рекой Белой.
С тех пор родители ничего не знали о местонахождении детей. Несовершеннолетние перестали выходить на связь. А обеспокоенные родители сразу же обратились за помощью.
Возбуждение уголовного дела.
Параллельно с поисками правоохранители — сотрудники МВД и Следкома Башкирии — отрабатывают различные версии произошедшего, обрабатывая и проверяя все поступающие сведения от горожан. Разворачиваются оперативные штабы.
Дело доходит до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Тогда же становится известно, что в региональном ведомстве возбудили уголовное дело по факту исчезновения подростков без уточнения статьи УК. О ходе следствия Архангельский отчитывается перед центральным аппаратом.
1 апреля в МВД Башкирии рассказывают о том, как работает оперативный штаб. Поиски не останавливаются ни на секунду, на место приезжает глава МВД Башкирии Александр Прядко. Ставится задача о привлечении сил для поиска школьников с воздуха и проведения дополнительных мероприятий. Также к работе привлекают спелеологов. Поиски переходят в круглосуточный режим.
Реакция родителей.
Мама одного из пропавших мальчиков Гузель 1 апреля в беседе с журналистами Ufa1 рассказывает об отношениях с сыном. Женщина уверена, что у мальчика не было поводов сбегать, а дома царила атмосфера доверия. Несовершеннолетний заботился о маме и сестре. Со вторым мальчиком сын Гузель познакомился во время учебы в лицее № 6. У ребят общее хобби. Помимо прочего, женщина назвала свою версию пропажи ребят. Она предположила, что детей кто-то где-то удерживает.
Позднее телеканалу БСТ Гузель заявила, что уверена в том, что дети живы и они найдутся, поблагодарив всех, кто принимает участие в поисках. Тем временем волонтеры привлекают коллег-профессионалов из соседних регионов России, например, кинологов и картографов.
Последние поиски.
2 апреля спасатели обнаружили на реке Белой сапог, который предположительно принадлежал одному из детей. Там начались активные водолазные работы. Работу спасателям затрудняло сильное течение реки. Сегодня водолазы рассказали о своей работе и о трудностях, с которыми они сталкиваются. Сборы на поиск подростков объявляли практически каждые выходные.