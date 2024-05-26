«Хамас» запустил по Тель-Авиву восемь ракет

«Бригады аль-Кассама обстреляли Тель-Авив большим количеством ракет», — написала группировка в своем Telegram-канале. ЦАХАЛ сообщил в своем Telegram-канале, что восемь ракет были запущены из города Рафах на юге сектора Газа. Часть из них была сбита системами ПВО. В результате обстрела пострадавших нет. Также израильская армия сообщила о запуске более 15 ракет с территории Ливана по северу Израиля.