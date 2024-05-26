«Хамас» запустил по Тель-Авиву восемь ракет

«Бригады аль-Кассама обстреляли Тель-Авив большим количеством ракет», — написала группировка в своем Telegram-канале. ЦАХАЛ сообщил в своем Telegram-канале, что восемь ракет были запущены из города Рафах на юге сектора Газа. Часть из них была сбита системами ПВО. В результате обстрела пострадавших нет. Также израильская армия сообщила о запуске более 15 ракет с территории Ливана по северу Израиля.
The Times of Israel написала, что при атаке был нанесен ущерб одному жилому дому в городе Герцлия и автомобилю в кибуце Саад. Газета отмечает, что это первая атака по центру Израилю за последние четыре месяца. В ответ израильская армия открыла огонь по сектору Газа.
Война между Израилем и «Хамасом» началась 7 октября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что боевые действия завершатся только после полной ликвидации «Хамаса». 6 мая ЦАХАЛ начал проведение военной операции в южном городе сектора Газа Рафахе, в котором укрывается множество беженцев.
20 мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что потребует выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров «Хамаса» за военные преступления. В то же время Международный суд ООН рассматривает дело о геноциде палестинского народа от действий Израиля. Иск подала ЮАР.