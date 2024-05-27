В Приангарье теплоход столкнулся с препятствием и повредил дно

«Теплоход-толкач “Капитан Павлушков” в составе с несамоходной баржой-приставкой “МП-2574” при подходе к п. Березовский, уклонившись от оси судового хода, совершил удар днищем о препятствие. В результате повреждений затоплен трюмный отсек теплохода», — говорится в сообщении.