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В Приангарье теплоход столкнулся с препятствием и повредил дно

Перевозивший технику по Лене теплоход-толкач «Капитан Павлушков» повредил дно.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 26 мая — РИА Новости. Теплоход, перевозивший автотехнику по реке Лена, столкнулся с препятствием, после повреждения днища у судна затопило трюмный отсек, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«Теплоход-толкач “Капитан Павлушков” в составе с несамоходной баржой-приставкой “МП-2574” при подходе к п. Березовский, уклонившись от оси судового хода, совершил удар днищем о препятствие. В результате повреждений затоплен трюмный отсек теплохода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теплоход перевозил технический груз и автотехнику и следовал по маршруту «Усть-Кут — Ленск». Пострадавших нет, размер ущерба устанавливается. Осетровская транспортная прокуратура организовала проверку.