Задержан советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев

Контракт на реконструкцию Красного моста стоимостью 1,41 млрд рублей власти заключили в ноябре 2020 года с ООО «Ремспецмост». Саму переправу закрыли в феврале 2021-го. Вскоре выяснилось, что гендиректор фирмы совместно с другими лицами растратил 179 млн рублей. В декабре 2021-го компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков.