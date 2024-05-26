Задержан советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев

«Лежнев задержан 25 мая и доставлен в ИВС (изолятор временного содержания. — Ред.) в Орле», — уточнил источник.
Предварительно, на советника губернатора региона показания дал гендиректор белгородского ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов, который был подрядчиком при строительстве. Общая сумма хищений по этому делу может составлять около 76 млн рублей.
Ранее, 30 ноября 2023 года, мэр Орла Юрий Парахин заявил, что в городе завершили реконструкцию Красного моста через реку Оку, продлившуюся почти три года.
Контракт на реконструкцию Красного моста стоимостью 1,41 млрд рублей власти заключили в ноябре 2020 года с ООО «Ремспецмост». Саму переправу закрыли в феврале 2021-го. Вскоре выяснилось, что гендиректор фирмы совместно с другими лицами растратил 179 млн рублей. В декабре 2021-го компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков.
После этого было сделано еще несколько попыток найти подрядчика на завершение реконструкции моста. В итоге контракт получило московское ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», которая согласилась выполнить работы за 1,6 млрд рублей.
Последний раз Красный мост капитально ремонтировали в 1999 году. Об очередном обновлении власти заговорили в 2018-м, тогда проект оценивался в 1 млрд рублей. Поиск подрядчика стартовал в конце 2019 года.