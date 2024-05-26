Волонтеры ищут 47-летнюю жительницу Челябинска, пропавшую несколько дней назад

Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи, у нее двое детей. Волонтеры обращаются ко всем, кто располагает информацией о ее местонахождении. Рост пропавшей — 168 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза серые. Она была в бледно-розовой куртке, светло-серых спортивных штанах, белых кроссовках и розовой шапке. Как сообщают СМИ, телефон, деньги и паспорт женщина оставила дома. Родственники пропавшей написали заявление в полицию.