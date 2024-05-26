Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волонтеры ищут 47-летнюю жительницу Челябинска, пропавшую несколько дней назад

47-летняя Надежда Филоненко (Павлова, Чудинова) днем 23 мая ушла из дома по улице Куйбышева и до сих пор не вернулась.

Источник: МК.RU Челябинск

47-летняя Надежда Филоненко (Павлова, Чудинова) днем 23 мая ушла из дома по улице Куйбышева и до сих пор не вернулась. Информацию о ней разместили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области.

Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи, у нее двое детей. Волонтеры обращаются ко всем, кто располагает информацией о ее местонахождении. Рост пропавшей — 168 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза серые. Она была в бледно-розовой куртке, светло-серых спортивных штанах, белых кроссовках и розовой шапке. Как сообщают СМИ, телефон, деньги и паспорт женщина оставила дома. Родственники пропавшей написали заявление в полицию.