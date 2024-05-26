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В Башкирии произошла массовая драка с участием сотни человек

В селе Верхнеяркеево Ишимбайского района произошла массовая драка, в которой участвовали около 150 человек.

Источник: РИА "Новости"

В селе Верхнеяркеево Ишимбайского района произошла массовая драка, в которой участвовали около 150 человек.

Как сообщает следственный комитет РБ, информация об этом была размещена в социальных сетях. По предварительным данным, произошло нападение на двух участников специальной военной операции. Сообщается, что за участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке.

Возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании.

— Конфликт произошел на бытовой почве, в результате неподобающего поведения отдыхающих лиц. Заявлений и обращений от участников не поступало, — отметили в пресс-службе МВД РБ.