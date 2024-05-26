Прокуратура проверит инцидент в Пулково, где работник выехал на летное поле

«Двадцать шестого мая 2024 года технический работник авиакомпании Nordwind выехал на своем автомобиле на летное поле аэропорта Пулково перед самолетом рейса Кострома — Санкт-Петербург», — сообщает пресс-служба.
Уточняется, что борт следовал на стоянку и остановился в 50 метрах от автомобиля. Все пассажиры были благополучно высажены, пострадавших и ущерба нет.
Также, по предварительным данным, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры, у работника не было разрешения на управление транспортным средством на территории летного поля.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры», — заключили в пресс-службе.