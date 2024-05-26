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Прокуратура проверит инцидент в Пулково, где работник выехал на летное поле

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Прокуратура проверяет авиаинцидент в Пулково, где работник на своем личном автомобиле выехал на поле перед самолетом рейса Кострома — Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать шестого мая 2024 года технический работник авиакомпании Nordwind выехал на своем автомобиле на летное поле аэропорта Пулково перед самолетом рейса Кострома — Санкт-Петербург», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что борт следовал на стоянку и остановился в 50 метрах от автомобиля. Все пассажиры были благополучно высажены, пострадавших и ущерба нет.

Также, по предварительным данным, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры, у работника не было разрешения на управление транспортным средством на территории летного поля.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры», — заключили в пресс-службе.

Прокуратура