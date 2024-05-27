В Петербурге пассажирский автобус сбил лося

Напомним, в начале мая во Всеволожском районе Ленобласти лось спокойно стоял на трассе, несмотря на приближающиеся машины, после чего перемахнул через ограждение. В Москве же буквально на днях двух лосей заметили во время купания в пруду в Новогиреево. Одно из животных после попало под фуру на оживленном шоссе Энтузиастов. Второй устремился через дворы и по дороге сбил женщину.