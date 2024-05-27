Резонансное уголовное дело о махинациях в судах прекратят по сроку давности

Однако в 2018 году приговоры в отношении лингвистов, а также Умара Заробекова и Людмилы Шашковой были отменены. Причем сделано это было по настоянию не их адвокатов, а защиты фигурантов основного дела. В кассационную инстанцию те обратились как заинтересованные лица, поскольку их доверители фигурируют в делах как осужденных переводчиков, так и представителей ООО «Рабикон К». В итоге президиум Калужского облсуда (в этом регионе по решению ВС на начальной стадии осуществлялся судебный контроль за громким делом) отменил приговоры Симоновского и Мещанского судов Москвы и отправил дело на новое рассмотрение в Калужский райсуд Калужской области. Однако тот, так же как теперь и Калининский райсуд, обнаружил в обвинительных заключениях различные однотипные нарушения норм УПК и вернул материалы в прокуратуру. Попытка надзорного органа обжаловать эти решения успехом не увенчалась.