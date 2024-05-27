Резонансное уголовное дело о махинациях в судах прекратят по сроку давности

Уголовное дело о махинациях в судебной системе столицы и Московской области в отношении бывших руководителя судебного управления по Москве Вячеслава Липезина, его заместителей Любови Лопатиной и Игоря Кудрявцева, экс-начальника подмосковного управления Валерия Кузьмича и его заместителя Евгении Титовой, а также менеджеров ООО «Рабикон К» Татьяны Пороскун, Светланы Ечиной и Елены Кондратюк в Калининском райсуде Тверской области оказалось в феврале 2020 года. Туда из Москвы его перенаправил Верховный суд (ВС) России для большей объективности разбирательства, посчитав, что столичные судьи могут оказаться небеспристрастны.
Бывшие работники судебной системы обвиняются в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 286 УК РФ), а коммерсанты — только в мошенничестве.
За это время были оглашены показания представителя потерпевшей стороны, частично исследованы письменные доказательства, содержащиеся в 106 томах дела (всего их 462), а из почти 900 свидетелей обвинения допрошены только 13 человек. Предпринятая в ноябре 2022 года прокуратурой попытка убедить суд ускорить рассмотрение — проводить заседания не три раза в неделю, а ежедневно, — успехом не увенчалась.
В итоге завершилось все в Калининском райсуде на стадии исследования доказательств стороны обвинения. Судья Сергей Степанов пришел к выводу, что на основании имеющегося обвинительного заключения он не сможет вынести ни приговор, ни иное решение по этому делу. Все материалы он вернул прокурору для устранения нарушений норм УПК.
Отметим, что в отношении двух фигурантов этого дела — Валерия Кузьмича и Евгении Титовой — уголовное преследование уже прекращено в связи с истекшими сроками давности, а у остальных подсудимых они заканчиваются в декабре 2024 года.
Таким образом, можно с уверенностью предсказать, что никто из этих обвиняемых не будет осужден.
Как уже рассказывал «Ъ», организатором махинаций в судебных органах СКР считает скрывающуюся в США и объявленную в международный розыск Ираиду Ландаренко, которая в 2004 году учредила компанию «Рабикон К», специализирующуюся на переводческих услугах. Благодаря ее связям в судебном управлении Москвы, считают правоохранители, с 2006 года основными клиентами «Рабикона» стали суды сначала столицы, а затем и Подмосковья. Вступив в преступный сговор с тогдашними руководителями судебных управлений этих регионов Липезиным и Кузьмичом, предпринимательница, как следует из материалов расследования, разработала вместе с ними схему хищений бюджетных средств, выделяемых на оплату труда переводчиков в судах.
Используя то обстоятельство, что основаниями для выплат являются постановления или определения судей, которые переводчики, участвующие в заседаниях, получали на руки, участники группы в 2012—2014 годах, согласно материалам дела, с помощью тех же лингвистов организовали в офисе «Рабикон К» массовую подделку судебных решений. Измененные документы, в соответствии с которыми значительно увеличивалось количество отработанных переводчиками часов и причитающихся им выплат, направлялись в судебные управления Москвы и области. В свою очередь, чиновники, вовлеченные в криминальную схему, как полагают в СКР, производили оплату, не проверяя суммы, указанные в судебных решениях. В частности, как установило следствие, в 2014 году участники аферы похитили более 300 млн руб., выделенных из бюджета столичным судам, и еще свыше 200 млн руб., направленных в 2012—2013 годах для оплаты услуг лингвистов судам Московской области.
А тогдашний председатель Мосгорсуда Ольга Егорова добилась возбуждения уголовного дела, против которого выступало руководство судебного департамента, считавшего, что чиновники ничего криминального не совершили.
Отметим, что сначала СКР закончил выделенные уголовные дела в отношении более десятка переводчиков, являвшихся соучастниками хищений и признавших вину. В особом порядке их приговорили к условным срокам. Затем к ответственности привлекли гендиректора «Рабикон К» Умара Заробекова и менеджера компании Людмилу Шашкову. Оба также признали вину и получили в особом порядке четыре и три года заключения соответственно.
Однако в 2018 году приговоры в отношении лингвистов, а также Умара Заробекова и Людмилы Шашковой были отменены. Причем сделано это было по настоянию не их адвокатов, а защиты фигурантов основного дела. В кассационную инстанцию те обратились как заинтересованные лица, поскольку их доверители фигурируют в делах как осужденных переводчиков, так и представителей ООО «Рабикон К». В итоге президиум Калужского облсуда (в этом регионе по решению ВС на начальной стадии осуществлялся судебный контроль за громким делом) отменил приговоры Симоновского и Мещанского судов Москвы и отправил дело на новое рассмотрение в Калужский райсуд Калужской области. Однако тот, так же как теперь и Калининский райсуд, обнаружил в обвинительных заключениях различные однотипные нарушения норм УПК и вернул материалы в прокуратуру. Попытка надзорного органа обжаловать эти решения успехом не увенчалась.
После этого, как пояснил «Ъ» один их участвующих в деле адвокатов, все материалы в отношении около 20 человек СКР объединил в одно производство, но на новое рассмотрение в суд до сих пор так и не передал.
«Совершенно очевидно, что раньше следствие рассчитывало, что показания досудебщиков лягут в основу судебного решения по основному делу, а теперь, видимо, наоборот, решило дождаться обвинительного приговора в отношении главных обвиняемых и уже потом с учетом этого решения добиться повторного осуждения тех же переводчиков», — поделился своими соображениями защитник. Теперь очевидно, что по этому громкому делу никто не сядет.
Олег Рубникович