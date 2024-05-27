Пьяная погоня и перестрелка: водитель скрывался от полиции в Приморье

Водитель Honda Accord двигался по встречке на трассе «Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово» в Приморье и переключал свет с ближнего на дальний. Полицейские потребовали остановиться, однако рулевой сделал с точностью наоборот, подробности сообщает «Комсомольская правд — Владивосток».
Полицейские начали преследование. Водитель опасно маневрировал, создавал аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения. На слова и просьбы правонарушитель не реагировал, поэтому стражам правопорядка пришлось применить табельное оружие. Они сперва пустили пулю в воздух, а затем — выстрелили в колеса.
На улице Мартовская в Находке подозреваемый улетел кювет. Показывать документы и выходить из салона мужчина отказывался. К нему применили физическую силу, руки сковали наручниками.
Автомобиль помещен на стоянку временного содержания, а сам нарушитель — в камеру для административно задержанных. Проверка продолжается.
Ранее «КП» писала о смертельном ДТП в Хасанском районе.