Пьяная погоня и перестрелка: водитель скрывался от полиции в Приморье

Полицейские начали преследование. Водитель опасно маневрировал, создавал аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения. На слова и просьбы правонарушитель не реагировал, поэтому стражам правопорядка пришлось применить табельное оружие. Они сперва пустили пулю в воздух, а затем — выстрелили в колеса.