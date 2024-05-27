Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяная погоня и перестрелка: водитель скрывался от полиции в Приморье

В Приморье пьяный водитель устроил погоню и попал в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Водитель Honda Accord двигался по встречке на трассе «Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово» в Приморье и переключал свет с ближнего на дальний. Полицейские потребовали остановиться, однако рулевой сделал с точностью наоборот, подробности сообщает «Комсомольская правд — Владивосток».

Полицейские начали преследование. Водитель опасно маневрировал, создавал аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения. На слова и просьбы правонарушитель не реагировал, поэтому стражам правопорядка пришлось применить табельное оружие. Они сперва пустили пулю в воздух, а затем — выстрелили в колеса.

На улице Мартовская в Находке подозреваемый улетел кювет. Показывать документы и выходить из салона мужчина отказывался. К нему применили физическую силу, руки сковали наручниками.

Отметим, что у 35-летнего приморца не было водительского удостоверения. Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. Правонарушителя привлекли к ответственности по трем статьям КоАП РФ.

Автомобиль помещен на стоянку временного содержания, а сам нарушитель — в камеру для административно задержанных. Проверка продолжается.

Ранее «КП» писала о смертельном ДТП в Хасанском районе.

ГИБДД