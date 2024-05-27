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Оператор FPV-дрона побил достижение знаменитого советского снайпера Зайцева

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Результативность операторов FPV-дронов уже превышает показатели знаменитых снайперов времен Великой Отечественной войны — один российский военнослужащий уничтожил с помощью коптеров более 300 солдат ВСУ, в то время как герой Советского Союза Василий Зайцев — более 240 фашистов, рассказал в интервью РИА Новости инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет».

Источник: © РИА Новости

«Один российский оператор FPV-дрона уничтожил более 300 человек. Это же показатель уровня великого снайпера — героя Советского Союза Василия Зайцева», — сказал «Пиночет».

По его словам, подготовка оператора FPV-дрона занимает от двух-трех недель, а снайперу необходимо как минимум полгода. Инструктор также отметил, что снайперу для выстрела нужно скрытно выдвинуться на линию боевого соприкосновения, занять позицию, замаскироваться, длительное время наблюдать и вовремя уйти после уничтожения противника, в то время как оператор дрона может действовать на большом расстоянии.

«При этом линейка его целей значительно шире, чем у снайпера. Это и “укреп”, или цели в окопе, которых снайпер и не видит, и техника, включая танки. Поэтому и результативность у операторов соответствующая. Мы в настоящий момент стоим на пороге войны будущего», — добавил «Пиночет».