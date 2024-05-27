Оператор FPV-дрона побил достижение знаменитого советского снайпера Зайцева

«Один российский оператор FPV-дрона уничтожил более 300 человек. Это же показатель уровня великого снайпера — героя Советского Союза Василия Зайцева», — сказал «Пиночет».
По его словам, подготовка оператора FPV-дрона занимает от двух-трех недель, а снайперу необходимо как минимум полгода. Инструктор также отметил, что снайперу для выстрела нужно скрытно выдвинуться на линию боевого соприкосновения, занять позицию, замаскироваться, длительное время наблюдать и вовремя уйти после уничтожения противника, в то время как оператор дрона может действовать на большом расстоянии.
«При этом линейка его целей значительно шире, чем у снайпера. Это и “укреп”, или цели в окопе, которых снайпер и не видит, и техника, включая танки. Поэтому и результативность у операторов соответствующая. Мы в настоящий момент стоим на пороге войны будущего», — добавил «Пиночет».