Актера сериала «Мир Дикого Запада» застрелили при попытке ограбления

Там уточнили, что актер был смертельно ранен одним из трех грабителей, пытавшихся извлечь каталитический нейтрализатор (устройство в выхлопной системе двигателя) из его автомобиля. Когда Уэктор обнаружил грабителей, то предпринял попытку остановить их, в ответ те открыли огонь. После этого грабители скрылись с места преступления, их поиски продолжаются.
«Джонни был впечатляющим человеком. Он был не просто талантливым актером, преданным своему ремеслу, а настоящим нравственным примером для всех, кто его знал», — рассказал Variety агент актера Дэвид Шауль.
Джонни Уэктор родился в 1986 году в США. Он дебютировал на телевидении в драматическом сериале «Армейские жены», в котором появлялся в эпизодических ролях в период с 2007 по 2009 год.
Также он сыграл в сериалах «Мыслить как преступник», «Пожарная часть 19», «Сибирь» и «Мир Дикого Запада». В последнем он исполнил роль Ганни Томпсона.