Актера сериала «Мир Дикого Запада» застрелили при попытке ограбления

Там уточнили, что актер был смертельно ранен одним из трех грабителей, пытавшихся извлечь каталитический нейтрализатор (устройство в выхлопной системе двигателя) из его автомобиля. Когда Уэктор обнаружил грабителей, то предпринял попытку остановить их, в ответ те открыли огонь. После этого грабители скрылись с места преступления, их поиски продолжаются.