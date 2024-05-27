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Утечка кислоты произошла в Акмолинской области

Утечка соляной кислоты произошла в Акмолинской области — инцидент произошел рядом со станцией Сарыоба. На данный момент опасности жизни и здоровью людей нет, передает 24.kz.

Источник: 24.kz

Сообщается, что кислота разлилась на железнодорожные пути рядом со станцией Сарыоба. Как выяснилось, произошел разлив из трещины в одной из цистерн грузового состава. На месте был развернут областной и районный штаб — привлечены спасатели. Специалисты ликвидировали течь, и убрали цистерну с опасным грузом от основного состава. Ситуация находится под контролем ведомства.

Как говорится в Британской энциклопедии, соляная кислота — едкая бесцветная кислота, которую получают путем растворения газообразного хлористого водорода в воде. Соляная кислота обычно продается в виде раствора, содержащего 28−35 процентов хлористого водорода по весу, известного как концентрированная соляная кислота. Отмечается, что соляная кислота присутствует в пищеварительных соках человеческого желудка.