Утечка кислоты произошла в Акмолинской области

Сообщается, что кислота разлилась на железнодорожные пути рядом со станцией Сарыоба. Как выяснилось, произошел разлив из трещины в одной из цистерн грузового состава. На месте был развернут областной и районный штаб — привлечены спасатели. Специалисты ликвидировали течь, и убрали цистерну с опасным грузом от основного состава. Ситуация находится под контролем ведомства.