Утечка кислоты произошла в Акмолинской области

Сообщается, что кислота разлилась на железнодорожные пути рядом со станцией Сарыоба. Как выяснилось, произошел разлив из трещины в одной из цистерн грузового состава. На месте был развернут областной и районный штаб — привлечены спасатели. Специалисты ликвидировали течь, и убрали цистерну с опасным грузом от основного состава. Ситуация находится под контролем ведомства.
Как говорится в Британской энциклопедии, соляная кислота — едкая бесцветная кислота, которую получают путем растворения газообразного хлористого водорода в воде. Соляная кислота обычно продается в виде раствора, содержащего 28−35 процентов хлористого водорода по весу, известного как концентрированная соляная кислота. Отмечается, что соляная кислота присутствует в пищеварительных соках человеческого желудка.