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Два грузовика и легковушка столкнулись в Новосибирской области

В воскресенье, 26 мая 2024 года, на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области произошло ДТП с участием трёх автомобилей.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Около 20.15 на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» двигалась Toyota Cresta со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, за рулём находилась девушка 1997 г.р.

На 117 км при завершении обгона она не справилась с управлением и легковушка сначала столкнулась со встречным грузовиком Sitrak, а потом с попутной фурой Volvo.

Водительницу Toyota с различными травмами доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что тонированный Lexus без номеров проехал по встречке на красный в центре Новосибирска.