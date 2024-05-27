Два грузовика и легковушка столкнулись в Новосибирской области

Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Около 20.15 на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» двигалась Toyota Cresta со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, за рулём находилась девушка 1997 г.р.
На 117 км при завершении обгона она не справилась с управлением и легковушка сначала столкнулась со встречным грузовиком Sitrak, а потом с попутной фурой Volvo.
Водительницу Toyota с различными травмами доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что тонированный Lexus без номеров проехал по встречке на красный в центре Новосибирска.