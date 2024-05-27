11 подростков потерялись в горах Алматинской области, один получил травму

По данным ведомства, утром, 26 мая, молодые люди пошли в горы, несмотря на неблагоприятные погодные условия — шел дождь и снег. Сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет, поднялись в горы. Сначала они нашли пятерых членов группы. Как оказалось, один юноша получил травму от упавшего камня.