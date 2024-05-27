11 подростков потерялись в горах Алматинской области, один получил травму

По данным ведомства, утром, 26 мая, молодые люди пошли в горы, несмотря на неблагоприятные погодные условия — шел дождь и снег. Сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет, поднялись в горы. Сначала они нашли пятерых членов группы. Как оказалось, один юноша получил травму от упавшего камня.
«Оказав ему доврачебную помощь, спасатели спустили туристов вниз и передали специалистам центра медицины и катастроф для дальнейшего осмотра», — говорится в сообщении МЧС РК.
А спустя некоторое время, спасателям удалось найти остальных подростков.
На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по походам в горы:
- Предупредите родственников о своем маршруте и примерном времени возвращения.
- Надевайте яркую одежду.
- Возьмите с собой карту местности, компас, GPS-навигатор, средства связи, аптечку.
- Если вы заблудились нужно сообщить об этом спасателям и передать им информацию по возможному местонахождению.
- Если связь не доступна, нужно расположиться на открытой местности и подавать сигналы спасателям: в темное время суток разожгите костер, а днем развесьте как можно выше яркую одежду.
- Не рекомендуется спать ночью, особенно зимой, так как велика вероятность получить переохлаждение.