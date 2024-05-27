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11 подростков потерялись в горах Алматинской области, один получил травму

11 подростков поднялись на гору в Алматинской области и потерялись — ребята не отложили поход, несмотря на плохие погодные условия. Один парень получил травму, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС РК

По данным ведомства, утром, 26 мая, молодые люди пошли в горы, несмотря на неблагоприятные погодные условия — шел дождь и снег. Сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет, поднялись в горы. Сначала они нашли пятерых членов группы. Как оказалось, один юноша получил травму от упавшего камня.

«Оказав ему доврачебную помощь, спасатели спустили туристов вниз и передали специалистам центра медицины и катастроф для дальнейшего осмотра», — говорится в сообщении МЧС РК.

А спустя некоторое время, спасателям удалось найти остальных подростков.

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по походам в горы:

  • Предупредите родственников о своем маршруте и примерном времени возвращения.
  • Надевайте яркую одежду.
  • Возьмите с собой карту местности, компас, GPS-навигатор, средства связи, аптечку.
  • Если вы заблудились нужно сообщить об этом спасателям и передать им информацию по возможному местонахождению.
  • Если связь не доступна, нужно расположиться на открытой местности и подавать сигналы спасателям: в темное время суток разожгите костер, а днем развесьте как можно выше яркую одежду.
  • Не рекомендуется спать ночью, особенно зимой, так как велика вероятность получить переохлаждение.