Поисковой отряд «ЛизаАлерт»: в Новосибирской области ищут трех пропавших детей

Время неумолимо, и спустя 11 долгих лет, образ сбежавшего Кости Кривошеева, рожденного в 2005-м в поселке Озерки Каргатского района, претерпел значительные изменения. За это время исчезнувшие дети могли превратиться в совершенно других людей.