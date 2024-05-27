Поисковой отряд «ЛизаАлерт»: в Новосибирской области ищут трех пропавших детей

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», деятельность которого простирается далеко за пределы Новосибирской области, обнародовали трагический список исчезнувших детей со всей России. По сообщению на сайте «ndn.info», среди них трое из Новосибирской области.
Время неумолимо, и спустя 11 долгих лет, образ сбежавшего Кости Кривошеева, рожденного в 2005-м в поселке Озерки Каргатского района, претерпел значительные изменения. За это время исчезнувшие дети могли превратиться в совершенно других людей.
Волонтеры просят обратить внимание на лица пропавших: «Один из бесследно исчезнувших может оказаться рядом, умудренный годами, но все еще потерянный ребенок».
Поиски Фаниса Назпова, 16-летнего жителя Куйбышева, пропавшего в апреле 2024-го, и Салима Самойлова, исчезнувшего в 2015-м из села Тавное Доволенского района, не прекращаются ни на минуту.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске группа подростков напала на несовершеннолетних.