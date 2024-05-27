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Водитель погиб после опрокидывания иномарки в Качугском районе

Авария произошла вечером 26 мая на 2-м километре автомобильной дороги «Качуг — Мыс — Кузнецы» в Качугском районе.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб водитель. Авария произошла вечером 26 мая на 2-м километре автомобильной дороги «Качуг — Мыс — Кузнецы» в Качугском районе.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «Тойота» выбрал небезопасную для движения скорость и не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. Пострадавшего мужчину, который был за рулём, госпитализировали, но вскоре он скончался в больнице от полученных травм.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку. Полицейские напоминают автомобилистам о важности соблюдения скоростного режима и норм безопасной дистанции.