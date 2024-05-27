СКР начал проверку после отравления детей в Омской области

СУ СКР по Омской области начало проверку после сообщений в СМИ об отравлении детей в Муромцевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл 25 мая в Бергамакской школе во время Последнего звонка. Несколько учеников почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Отмечается, что на территорию возле школы недавно обработали от клещей.
В ходе проверки выяснят все обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.
Ранее «МК в Омске» сообщал, что после нападения собаки на девочку на улице 2-я Челюскинцев было возбуждено уголовное дело.