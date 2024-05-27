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СКР начал проверку после отравления детей в Омской области

СУ СКР по Омской области начало проверку после сообщений в СМИ об отравлении детей в Муромцевском районе.

Источник: МК.RU Омск

СУ СКР по Омской области начало проверку после сообщений в СМИ об отравлении детей в Муромцевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл 25 мая в Бергамакской школе во время Последнего звонка. Несколько учеников почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Отмечается, что на территорию возле школы недавно обработали от клещей.

В ходе проверки выяснят все обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ранее «МК в Омске» сообщал, что после нападения собаки на девочку на улице 2-я Челюскинцев было возбуждено уголовное дело.