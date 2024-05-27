Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с участием главы Полтавского района

Напомним, что авария случилась в субботу 25 мая около села Воронцовка. Водитель Nissan X-Trail выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ИЖ. После чего скрылся с места ДТП. Позже водитель ИЖ обратился за помощью к медикам.
«Прокуратура Омской области контролирует проверку по установлению всех обстоятельств произошедшего и привлечению виновного лица к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Против водителя иномарки возбудили административные дела за выезд на «встречку» и за оставление места происшествия.