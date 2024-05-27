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Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с участием главы Полтавского района

Прокуратура Омской области взяла контроль ход проверки ДТП в Полтавском районе с участием его главы.

Источник: Соцсети

Напомним, что авария случилась в субботу 25 мая около села Воронцовка. Водитель Nissan X-Trail выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ИЖ. После чего скрылся с места ДТП. Позже водитель ИЖ обратился за помощью к медикам.

«Прокуратура Омской области контролирует проверку по установлению всех обстоятельств произошедшего и привлечению виновного лица к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Против водителя иномарки возбудили административные дела за выезд на «встречку» и за оставление места происшествия.

Прокуратура