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Прокуратура Пермского края заинтересовалась гибелью семьи на пожаре в Мысах

Речь идёт о трагедии, которая произошла 26 мая.

Источник: МЧС РФ

Прокуратура Пермского края проведёт проверку после гибели семьи из трёх человек при пожаре в посёлке Мысы, сообщает надзорный орган.

Речь идёт о трагедии, которая произошла ночью 26 мая. В посёлке Мысы в Краснокамском округе произошло возгорание в жилом доме на улице Радужная. На месте происшествия были обнаружены трое погибших. Пострадавшими оказались 10-летняя девочка, её отец и бабушка. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что матери погибшего ребёнка оказали помощь психологи МЧС. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело.

Как рассказывает краевой надзорный орган, прокуратура Краснокамска начала проверку, связанную с пожаром. Ведомство намерено выяснить причины и условия, которые привели к гибели людей. Ещё одной целью проверки является выяснение условий безопасности для пребывания людей в здании.

«В случае необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Кроме этого, надзорный орган взял на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту», — добавили в прокуратуре.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о кадрах с места смертельного пожара, которые были опубликованы СУ СКР по Пермскому краю. В видеоролике видно выгоревшие стены внутри здания и сгоревшую внешнюю стену с верандой.

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