Прокуратура Пермского края заинтересовалась гибелью семьи на пожаре в Мысах

Речь идёт о трагедии, которая произошла ночью 26 мая. В посёлке Мысы в Краснокамском округе произошло возгорание в жилом доме на улице Радужная. На месте происшествия были обнаружены трое погибших. Пострадавшими оказались 10-летняя девочка, её отец и бабушка. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что матери погибшего ребёнка оказали помощь психологи МЧС. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело.