Прокуратура Пермского края заинтересовалась гибелью семьи на пожаре в Мысах

Прокуратура Пермского края проведёт проверку после гибели семьи из трёх человек при пожаре в посёлке Мысы, сообщает надзорный орган.
Речь идёт о трагедии, которая произошла ночью 26 мая. В посёлке Мысы в Краснокамском округе произошло возгорание в жилом доме на улице Радужная. На месте происшествия были обнаружены трое погибших. Пострадавшими оказались 10-летняя девочка, её отец и бабушка. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что матери погибшего ребёнка оказали помощь психологи МЧС. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело.
«В случае необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Кроме этого, надзорный орган взял на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту», — добавили в прокуратуре.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о кадрах с места смертельного пожара, которые были опубликованы СУ СКР по Пермскому краю. В видеоролике видно выгоревшие стены внутри здания и сгоревшую внешнюю стену с верандой.