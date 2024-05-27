Один человек погиб после падения дрона на АЗС в Орловской области

Город Ливны расположен на юго-востоке Орловской области в месте слияния рек Ливенки и Сосны. Это второй по населению (44 тыс. человек) и площади (3210 га) город области. Расстояние от Ливнов до границы с Украиной — около 250 км (по прямой).