Один человек погиб после падения дрона на АЗС в Орловской области

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Как пояснил Клычков, изначально на территорию заправочной станции упал один дрон, после чего на место прибыли сотрудники оперативных служб. В момент их работы АЗС атаковал еще один беспилотник.
«На месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы, проводятся необходимые мероприятия», — добавил глава региона.
Город Ливны расположен на юго-востоке Орловской области в месте слияния рек Ливенки и Сосны. Это второй по населению (44 тыс. человек) и площади (3210 га) город области. Расстояние от Ливнов до границы с Украиной — около 250 км (по прямой).
С начала российской военной операции на Украине российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. В начале мая во время отражения атаки беспилотников на Глазуновский и Свердловский районы Орловской области получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры. В результате было частично нарушено электроснабжение.