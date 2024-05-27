Красноярских военнослужащих предупреждают о новой схеме мошенничества

Мошенники звонят членам семьи военнослужащих и рассказывают о том, что якобы положенную по указу президента выплату на сумму 195 тыс рублей могут удержать. По легенде, военнослужащий получил дисциплинарное взыскание или нарушение. Об этом рассказывают в администрации Красноярска.
«В подтверждение своих слов аферисты отправляют в мессенджер “копию выписки” будто бы из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны России. Чтобы человек не лишился денег, они предлагают перевести средства на “безопасный счёт”, — сказано в сообщении.
Как только звонившие получают деньги на «безопасный счет», сразу исчезают. В городской администрации напоминают о том, что никаких «безопасных счетов» попросту не существует. Лучше напрямую обращаться в свой банк, номер которого можно найти на карточке. А если личность звонившего вызывает сомнения, лучше просто прекратить разговор и положить трубку.