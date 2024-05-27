Красноярских военнослужащих предупреждают о новой схеме мошенничества

Как только звонившие получают деньги на «безопасный счет», сразу исчезают. В городской администрации напоминают о том, что никаких «безопасных счетов» попросту не существует. Лучше напрямую обращаться в свой банк, номер которого можно найти на карточке. А если личность звонившего вызывает сомнения, лучше просто прекратить разговор и положить трубку.