Во Владивостоке 15 тыс. человек остались без света из-за аварии

Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей. Кроме того, ведомство начало проверку работы Единой диспетчерской службы из-за сообщений в соцсетях о том, что жители Владивостока не могут связаться с диспетчерами.